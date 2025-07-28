Мингосуправления Подмосковья предостерегло от новой схемы обмана в мессенджере

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с недавно запущенным мессенджером. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками компании, и убеждают их зарегистрировать так называемый аккаунт безопасности.
После этого аферисты просят сообщить код из сообщения, который на самом деле является ключом доступа к аккаунту на портале госуслуг.
Специалисты рекомендуют соблюдать основные правила цифровой безопасности: никогда не сообщать посторонним персональные данные и комбинации цифр, немедленно прекращать подозрительные телефонные разговоры и помнить, что сотрудники мессенджеров никогда не звонят пользователям.
Жителям Подмосковья советуют изучить и переслать близким информационную памятку «Доступно о телефонных мошенниках», чтобы защитить себя и своих родных от киберпреступников.
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