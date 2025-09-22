Мингосуправления Подмосковья предостерегло от новой схемы обмана с недвижимостью

В Подмосковье фиксируют новые случаи мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками Росреестра и рассылают жителям письма и сообщения в мессенджерах. Людей запугивают историями о якобы наложенном аресте на квартиру, ее продаже или оформлении в залог.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области уточнили, что потенциальной жертве сообщают об «опасных операциях» с недвижимостью, после чего требуют срочно позвонить в «службу поддержки» по указанному номеру.

На самом деле это уловка, цель которой — выудить личные данные либо заставить человека перевести деньги за «отмену» несуществующих действий.

Специалисты призывают не поддаваться панике, не перезванивать по номерам из подозрительных писем и сразу же обращаться в полицию.

Жителям региона напоминают: Росреестр не рассылает сообщения и письма с просьбой перезвонить или перейти по ссылке. Настоящие уведомления содержат только информацию о процессе оказания услуги и итогах ее предоставления.

Жителям и гостям Подмосковья советуют воспользоваться специальным разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале государственных слуг. Он расположен в блоке «Сервисы» на главной странице.

Доступ к нему бесплатный, авторизация не требуется — достаточно просто открыть материал и изучить рекомендации.