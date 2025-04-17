Мингосуправления Подмосковья предостерегло от новой схемы мошенничества с платежками ЖКУ

Жителей Московской области начали атаковать мошенники, рассылающие поддельные квитанции для оплаты коммунальных услуг. Внешне документы очень сложно отличить от настоящих.

Если человек переведет деньги по номеру, указанному в платежке, средства уйдут мошенникам, а через месяц он получит повторное уведомление о долге.

Еще один вариант обмана связан с QR-кодом на поддельном документе. При сканировании он может перенаправить жертву на фишинговый сайт для кражи данных или автоматически загрузить вредоносное программное обеспечение, которое получит доступ к банковским приложениям.

Самый надежный способ защиты от мошенников — переход на электронные квитанции. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо авторизоваться на сайте госуслуг Московской области, выбрать в разделе ЖКХ функцию «Получать ЕПД онлайн» и дать свое согласие.

Жителей региона призывают всегда проверять реквизиты перед оплатой платежек, не сканировать QR-коды с подозрительных документов, а также следить за новостями об уловках мошенников.