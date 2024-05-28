Мингосуправления Подмосковья предостерегло от новой мошеннической схемы

Мингосуправления Московской области рассказало жителям о новой схеме мошенников. Злоумышленники звонят по телефону и предлагают пройти флюорографию в поликлинике за счет средств ОМС.

Потенциальным жертвам предлагают выбрать поликлинику для прохождения осмотра. Далее мошенники убеждают записаться на прием, выбрать дату и время, а для подтверждения записи — назвать код из уведомления.

Таким способом злоумышленники получают доступ к онлайн-банку человека и похищают денежные средства, а в некоторых случаях — персональные данные на «Госуслугах».

Жителям Московской области напоминают, что пройти флюорографию можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на процедуру можно по номеру 122, а также через портал госуслуг.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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