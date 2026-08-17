Мингосуправления Подмосковья назвало топ госуслуг недели

На прошлой неделе в Московской области более 7,7 тысячи семей подали заявления на получение выплаты для покупки одежды школьникам из многодетных семей. Эта услуга вошла в рейтинг популярных госуслуг недели на региональном портале.

По данным пресс-службы Мингосуправления региона, лидирующую позицию заняла услуга «Выписка из домовой книги» — ее выбрали более 16,2 тысячи раз. Также в рейтинге госуслуг отметились выдача и замена социальных карт жителя МО (девять тысяч заявок), обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (более 7,6 тысячи заявлений) и онлайн-запись в школу (более 6,7 тысячи заявлений).

Всего на региональном портале госуслуг доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно и в мобильном приложении «Добродел», но потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.