Мингосуправления Подмосковья назвало рейтинг самых популярных госуслуг

Выписка из домовой книги стала самой востребованной услугой на региональном портале в Подмосковье с начала года. Ей воспользовались около 300 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в топ популярных услуг также вошло оформление социальной карты. С начала года заявки подали более 153 тысяч раз. Еще свыше 110 тысяч человек записались на сдачу ОГЭ и ЕГЭ, 112 тысяч заявлений были связаны с записью в кружки и 64 тысячи — с присвоением адреса.

Всего жителям региона доступно более 390 онлайн-услуг. Их можно получить на региональном портале и «Доброделе».

Сервисы переводят в онлайн в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».