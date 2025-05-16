Мингосуправления Подмосковья назвало рейтинг самых популярных госуслуг

Выписка из домовой книги стала самой востребованной услугой на региональном портале в Подмосковье с начала года. Ей воспользовались около 300 тысяч раз.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в топ популярных услуг также вошло оформление социальной карты. С начала года заявки подали более 153 тысяч раз. Еще свыше 110 тысяч человек записались на сдачу ОГЭ и ЕГЭ, 112 тысяч заявлений были связаны с записью в кружки и 64 тысячи — с присвоением адреса.
Всего жителям региона доступно более 390 онлайн-услуг. Их можно получить на региональном портале и «Доброделе».
Сервисы переводят в онлайн в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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