Мингосуправления Подмосковья напомнило жителям способы защиты от мошенников

Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей о мошеннических схемах с кражей персональных данных и денег. Специалисты напомнили о том, как обезопасить себя.

Злоумышленники могут использовать копию паспорта для кражи персональных данных и денег. С помощью документа можно оформить микрозаем на имя жертвы, а также зарегистрировать фиктивную фирму для налоговых махинаций. Кроме того, мошенники могут создать поддельный профиль в соцсетях для выманивания денег, оформить сим-карту и взять кредит.

Жителей призвали не передавать копию паспорта и личные данные посторонним, указывать дату и цель использования на каждом экземпляре, настроить двухфакторную аутентификацию, создавать длинные сложные пароли. При потере документа важно обратиться в полицию. По возможности стоит использовать отдельный номер телефона для банковских операций.

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