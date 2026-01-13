Мингосуправления Подмосковья напомнило жителям о правилах кибербезопасности

Мингосуправления Подмосковья напомнило жителям о предотвращении кибератак и безопасности в интернете. Обеспечить их позволяют полезные цифровые привычки: регулярная смена пароля, использование антивируса и отказ от перехода по подозрительным ссылкам.

Один из способов защитить себя в сети — регулярная смена пароля. Важно также не забывать о фишинговых письмах и не переходить по подозрительным ссылкам. Срочные требования — это повод нажать «Сообщить о спаме».

«Напомним, такие сообщения нужно игнорировать и не отвечать на запросы от незнакомых отправителей. Если есть сомнения, что сообщение от реальной службы — проверьте информацию на официальном сайте организации», — отметили в ведомстве.

Кроме того, следует помнить об антивирусе и не игнорировать уведомления от операционной системы.

Также важно удалять ненужные приложения и делать резервную копию.

Узнать больше о кибербезопасности можно по ссылке.