Мингосуправления Подмосковья напомнило способы защиты от мошенников в приложениях

Мобильные приложения все чаще становятся мишенью для мошенников, которые крадут учетные записи, деньги или персональные данные. Преступники могут притворяться сотрудниками службы поддержки, требовать подтвердить личность или обновить пароли якобы для безопасности, создавая ощущение срочности и угрожая «блокировкой счетов», чтобы выманить код авторизации и получить доступ к аккаунту.

Злоумышленники также используют «фишинг», предлагая выгодные условия или бесплатный доступ к дополнительным функциям приложения и заставляя пройти по ссылке на фальшивый сайт, где собирают личные данные. Технические лазейки позволяют злоумышленникам подбирать логины и пароли при недостаточной защите сервисами электронной почты и через звонки в поддержку получать доступ к чужим аккаунтам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно не вводить свои данные на подозрительных сайтах, проверять официальные контакты при общении с поддержкой, включить двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять программное обеспечение, а также следить за новостями о возможных угрозах.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».