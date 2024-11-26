Мингосуправления Подмосковья напомнило способы обезопасить гаджеты от вирусов

Если устройство работает некорректно, возможно, оно заражено вредоносным приложением. В Министерстве государственного управления Московской области рассказали, как вирусы проникают в устройство и как с этим бороться.

Заражение может произойти при загрузке файлов с ненадежных сайтов, через сообщения от мошенников или даже через официальные магазины приложений, которые не всегда фильтруют вредоносный софт. Зараженные приложения могут привести к утрате важных данных, доступов к соцсетям и средств на банковских счетах. Кроме того, злоумышленники могут использовать украденные аккаунты для шантажа.

Среди наиболее распространенных признаков заражения: внезапно появляющаяся реклама, быстрая разрядка батареи, перегрев и неожиданные перезагрузки, поврежденные файлы и сообщения об ошибках. Если устройство заражено, стоит проверить антивирус, удалить подозрительные программы и обновить систему. Владельцам iOS также нужно очистить историю в браузере и перезагрузить устройство.