Мингосуправления Подмосковья напомнило преимущества комплексных госуслуг

Комплексные услуги — это формат, который позволяет гражданам получать несколько услуг одновременно. В Мингосуправления региона напомнили об их преимуществах.

Услуги, связанные с определенными жизненными ситуациями, объединяются в один пакет. Например, если в семье родился третий ребенок и она стала многодетной, можно воспользоваться комплексной услугой «Многодетная семья». Одно онлайн-заявление позволяет семье сразу получить льготный статус многодетной, выплаты на школьную форму, компенсацию оплаты коммунальных услуг и другие меры поддержки.

На «Госуслугах» доступно 14 комплексных услуг для различных жизненных ситуаций. В ведомстве уточнили, что в 2024 году появилась новая комплексная услуга по обеспечению жильем «Молодых семей». Подав всего одно заявление, можно получить субсидию без посещения администрации. Еще одна комплексная услуга «Ветеран труда» позволяет получить компенсацию за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашний телефон и социальную карту жителя Подмосковья по одному заявлению.

Напомним, всего на региональном портале собрано более 300 услуг и сервисов.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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