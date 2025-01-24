Мингосуправления Подмосковья напомнило правила утилизации оргтехники

В онлайн-сервисе «Вывоз ненужных вещей» появилась новая функция вывоза оргтехники. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.
«За время работы онлайн-сервиса жители Подмосковья отправили на утилизацию более тысячи ненужных бытовых предметов. Теперь возможности сервиса стали еще шире: пользователи могут заказать вывоз старой оргтехники, такой как монитор, принтер или компьютер», — прокомментировал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.
Заказать услугу можно на региональном портале или на «Доброделе». Крупногабаритную технику и металлические предметы вывозят бесплатно, а оргтехнику6 мебель и другие изделия — на платной основе.
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