Мингосуправления Подмосковья напомнило правила утилизации оргтехники

В онлайн-сервисе «Вывоз ненужных вещей» появилась новая функция вывоза оргтехники. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«За время работы онлайн-сервиса жители Подмосковья отправили на утилизацию более тысячи ненужных бытовых предметов. Теперь возможности сервиса стали еще шире: пользователи могут заказать вывоз старой оргтехники, такой как монитор, принтер или компьютер», — прокомментировал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

Заказать услугу можно на региональном портале или на «Доброделе». Крупногабаритную технику и металлические предметы вывозят бесплатно, а оргтехнику6 мебель и другие изделия — на платной основе.