Мингосуправления Подмосковья напомнило правила онлайн-записи ребенка в первый класс

На портале госуслуг Московской области стартовал второй этап подачи заявлений в школы вне зависимости от места регистрации ребенка. В рамках первой волны свыше 45 тысяч родителей воспользовались электронной услугой для зачисления детей в первый класс.

Прием документов продлится с 6 июля по 5 сентября. Зачисление возможно только при наличии свободных мест в выбранной школе.

Родители могут выбрать удобный способ оформления заявки. На региональном портале госуслуг ее можно оформить в разделе «Образование детям».

Альтернативный вариант — мобильное приложение «Добродел», где функция «Запись в первый класс» вынесена на главный экран. Процедура проста: необходимо заполнить электронную форму, прикрепить копии документов и отправить заявку.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи подчеркнули, что предоставлять оригиналы документов в школу не требуется — все данные проверяют дистанционно. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на портале госуслуг.

Для контроля статуса заявления родители могут воспользоваться сервисом «Проверка очереди в первый класс».