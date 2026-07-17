Мингосуправления Подмосковья напомнило об услуге по установке рекламных баннеров

С начала года в Подмосковье более 1,8 тысячи раз обращались за электронной услугой «Установка и эксплуатация рекламных конструкций». В пресс-службе Мингосуправления региона напомнили: монтировать рекламные объекты без официального разрешения на территории области нельзя.

Получить разрешение либо аннулировать ранее выданный документ могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Услуга размещена на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Бизнесу» — «Другое». Для оформления нужно авторизоваться через подтвержденную учетную запись ЕСИА, указать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. При этом искусственный интеллект проверяет прикрепленные файлы и выявляет некорректные варианты.

За выдачу разрешения взимается госпошлина в размере 10 тысяч рублей. Срок предоставления услуги составляет 24 рабочих дня. Процедура аннулирования документа проводится бесплатно и занимает до семи рабочих дней.