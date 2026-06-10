Мингосуправления Подмосковья напомнило об услуге по оказанию экстренной соцпомощи

Жители Подмосковья могут онлайн оформить экстренную социальную помощь. С начала года электронной услугой воспользовались 17,6 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить экстренную соцпомощь могут одиноко проживающие люди и семьи в трудной ситуации из-за инвалидности, безработицы, малообеспеченности или утраты жилья.

«Помощь предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум. Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год», — пояснили в министерстве.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы.

В услуге работат умный сервис, который предварительно делает расчет.