Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-записи в детский сад

Свыше 3,4 тысячи онлайн-заявок на запись в детские сады подали в Подмосковье за неделю. Услуга стала самой популярной на региональном портале по итогам прошлой семидневки.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, в топ по популярности также вошла выписка из домовой книги — ее заказали более 19 тысяч человек. Еще 19 тысяч жителей воспользовались записью в кружки и секции, 10 тысяч подали заявки на выдачу социальных карт и около семи тысяч — на присвоение адреса.

Всего на региональном портале доступно более 390 госуслуг. Получить их также можно через «Добродел». Сервисы делают более доступными благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».