Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-записи в детский сад

Всего на региональном портале доступно более 390 госуслуг. Получить их также можно через «Добродел». Сервисы делают более доступными благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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