Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-услуге для предпринимателей

В Подмосковье работает онлайн-услуга по предоставлению финансовой поддержки предпринимателям. С начала года ей воспользовалисб более тысячи раз.

Как рассказали в региональном министерстве государственного управления, услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». С ее помощью предприниматели могут подать заявку на получение субсидии, предоставить отчетность и заключить дополнительное соглашение.

Для оформления заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и указать цель обращения, затем — заполнить форму и приложить документы. Ответ поступит в личный кабинет.