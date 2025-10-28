Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-услугах для пенсионеров

На портале госуслуг Подмосковья пенсионеры могут оформить многие важные услуги без очередей и бумажной волокиты. Им доступны компенсации за коммунальные услуги и домашний телефон, подарочные наборы юбилярам, оформление бесплатной путевки в санаторий и многое другое. Мингосуправления Московской области напомнило, как современные технологии помогают заботиться о пожилых людях.

На помощь приходят голосовые помощники. Так, робот Светлана по номеру 122, с добавочным 1, поможет записаться к врачу, на вакцинацию или диспансеризацию, напомнит о визите, вызовет врача на дом и подскажет, когда нужно продлить рецепт. Робот Женя по номеру 122, с добавочным 4, проконсультирует по вопросам ЖКХ: расскажет о плановых и аварийных отключениях, сроках их устранения, поможет отправить заявку в диспетчерскую и объяснит, как разобраться со счетчиками и платежами. Робот Галина по номеру 122, с добавочным 3, поможет записаться или отменить запись в МФЦ, подскажет режим работы офисов, расскажет о статусе документов и популярных услугах.

Помимо этого, на портале есть раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Это виртуальный помощник, который учит, как защитить себя в интернете: придумать надежный пароль, распознать мошенников, безопасно делать покупки онлайн, не попасться на фишинговые письма и защитить свои аккаунты в соцсетях.