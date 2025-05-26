Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-справке в детский лагерь

Перед тем как отправить ребенка в детский лагерь, родителям нужно подготовить необходимые документы — в том числе медицинские справки. В пресс-службе Минуправления Подмосковья напомнили, что оформить их можно через приложение «Добродел».

Чтобы это сделать, нужно зайти в приложение и авторизоваться через портал госуслуг. Затем следует перейти в раздел «Услуги» — «Медкарта» — «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ».

После этого нужно выбрать, какая именно справка нужна: для получения путевки в санаторий, о состоянии здоровья ребенка для лагеря, прививочный сертификат или другие.

Готовую электронную справку можно будет найти в личном кабинете. Ее нужно распечатать и отдать в лагерь.

Напомним, «Добродел» — мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно в RuStore, Google Play или App Store.