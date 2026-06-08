Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-оформлении соцуслуги
Жители Подмосковья могут онлайн заключить договор на оказание услуг с использованием социального сертификата. С начала года этой возможностью воспользовались 1,2 тысячи раз.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Другое».
Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Воспользоваться услугой могут жители Подмосковья с действующим социальным сертификатом, выданным по факту признания человека нуждающимся в помощи.
«По такому сертификату жители могут оформить договор на предоставление социального обслуживания на дому или в полустационарной форме», — пояснили в ведомстве.
Проект договора для подписания поступит в личный кабинет заявителя. Услугу предоставляют бесплатно за один рабочий день.