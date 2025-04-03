Мингосуправления Подмосковья напомнило об электронных платежках за коммуналку

Жители Подмосковья теперь могут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ и получать их только онлайн. Такой сервис доступен на региональном портале госуслуг. Об том сообщили в Мингосуправления региона.

«Многие жители Подмосковья уже перешли на электронные платежки, однако до сих пор получают в бумажном виде дубликат квитанции, хотя порой заглядывают в почтовый ящик лишь несколько раз в год. Теперь на регпортале появилась возможность полностью отказаться от бумаги и перейти на электронные платежки за ЖКУ», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Такой эксперимент запустили правительство Московской области и федеральные власти. Принять участие могут собственники и арендаторы квартир, у которых есть лицевой счет в «МосОблЕИРЦ». Чтобы перейти на электронные квитанции, нужно войти на портал госуслуг через ЕСИА и дать согласие на отказ от бумажных платежек. Уже со следующего месяца квитанции будут приходить в личный кабинет.

«Платежки в личном кабинете на регпортале — это не просто удобство, но и безопасность. Все документы надежно защищены, а электронные квитанции никогда не теряются», — добавила Куртяник.

Если понадобится, можно в любой момент снова получать бумажные платежки — для этого нужно изменить настройку на портале до 20-го числа текущего месяца.