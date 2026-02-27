Мингосуправления Подмосковья напомнило о выплатах на погребение

В Подмосковья можно получить выплату на погребение умершего. Поддержка доступна тем, кто взял на себя обязательство осуществить процедуру, и чей доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума. С начала года на матпомощь подали более 700 онлайн-заявок.

В прошлом году нга получение материальной помощи на погребение подали более 4,8 тысячи заявок. Еще 700 поступило с начала этого года, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Подать заявку на получение выплаты можно не позднее шести месяцев со дня смерти. Услуг адоступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы. Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.