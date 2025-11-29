Мингосуправления Подмосковья напомнило о цифровом помощнике для мам

В Подмосковье работает цифровой помощник — портал «Стань мамой» . С момента его запуска сайт посетили более 687 тысяч раз, из них свыше 488 тысяч только за этот год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал стал удобным навигатором для тех, кто готовится к рождению ребенка или недавно стал родителем. На сайте доступна информация о роддомах и перинатальных центрах региона, статьи о беременности и уходе за малышами, а также сведения о подарочном наборе для новорожденных и другие полезные материалы.

Самыми популярными публикациями этого года стали статьи: «Подарок или денежная выплата», «Беременность», а также «Беременность и раздражительность». В ведомстве отметили, что портал «Стань мамой» стал призером XIII Всероссийского конкурса цифрового развития регионов «ПРОФ-IT».