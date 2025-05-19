Мингосуправления Подмосковья напомнило о цифровом помощнике для бойцов СВО

Для участников специальной операции и членов их семей на сайте госуслуг Подмосковья действует раздел, где собраны сведения о мерах поддержки. Об этом напомнили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Для получения информации необходимо перейти во вкладку «Участникам СВО и их семьям». На странице доступны все необходимые данные о работе государственного фонда «Защитники Отечества», реабилитационного центра «Ясенки», военных комиссариатов Московской области и других учреждений.

Сервис оснащен цифровым помощником «Мы рядом», который может дать консультацию по выплатам для бойцов и льготам для ветеранов.

Чтобы запустить чат-бот, следует перейти по ссылке, запустить помощника, а затем выбрать из списка интересующую тему.

В Подмосковье также действует горячая линия, где участники специальной операции и их родные могут получить психологическую помощь. Она доступна по телефону 122 и добавочному номеру 6.