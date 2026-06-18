Мингосуправления Подмосковья напомнило о сервисе по установке сервитута

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на установку сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог. С начала года онлайн-услугой воспользовались более 120 раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Сервитуты и ограничения». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА. Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

Ответ поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. При положительном решении пользователь получит соглашение, которое нужно подписать через сервис «Госключ».