Мингосуправления Подмосковья напомнило о сервисе по проверке ВРИ

С начала года в Московской области на региональном портале было подано свыше 8,7 тысячи заявлений на услугу по проверке видов разрешенного использования земельных участков. Это стало известно из пресс-службы Мингосуправления Подмосковья.

Услуга «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» предназначена для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Она пригодится тем, кому нужно совершить действия с земельным участком, например, перераспределение, но его вид разрешенного использования не соответствует установленному классификатору.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму. Результат будет доступен в личном кабинете в течение 10 рабочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно. Найти ее можно в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Оформление и регистрация».