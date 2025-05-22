Мингосуправления Подмосковья напомнило о сервисах для проверки графика отключений воды

В Подмосковье для удобства жителей действуют сервисы, которые уведомляют о плановых отключениях горячей воды. В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона напомнили, как можно своевременно получить информацию.

Все желающие могут воспользоваться Telegram-ботом Плановые отключения МО, который сообщает о графике отключений горячей воды по определенному адресу и сроках планового обслуживания.

При запуске чата следует указать населенный пункт, улицу и номер дома. В ответном сообщении цифровой помощник пришлет все необходимые сведения, а также контакты управляющей компании.

Информацию предоставляет и робот Женя по номеру 122 (добавочный номер 4). Он не только уточняет расписание отключений, но также умеет отправлять заявки диспетчерам, соединять с операторами и давать консультации по платежам.

Еще один способ узнать график — приложение «Добродел». Сведения содержатся в разделе «Услуги», где можно подписаться на определенный адрес и получать своевременные уведомления.