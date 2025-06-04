Мингосуправления Подмосковья напомнило о работе камер системы «Безопасный регион»

Свыше 150 камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье. Данные с них сверяются с сервером точного времени, что помогает при расследовании преступлений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, камеры устанавливают на сходах в подъезды, в парках, на перекрестках и дорогах, а также в общественном транспорте, рядом со школами и другими местами.

«Еще в 2023 году мы достигли важного этапа в сертификации программного обеспечения для подмосковной системы видеонаблюдения. Мы подтвердили, что видеоданные с каждой камеры „Безопасного региона“ обрабатываются в режиме реального времени, о чем на используемом в дальнейшем изображении ставится соответствующая метка времени, что существенно помогает при расследовании инцидентов», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

При помощи камер в Подмосковье выявляют нарушения чистоты и порядка, а также выявляют незаконную торговлю и парковку.

В министерстве отметили, что единый механизм и правовой статус фото- и видеофиксации не закреплены на законодательном уровне, однако Департамент информационных технологий Москвы предложил внедрить национальный стандарт в этой сфере. К нему адаптируют подмосковную систему видеонаблюдения.