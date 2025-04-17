Мингосуправления Подмосковья напомнило о льготах для многодетных семей

Многодетные семьи, живущие в Подмосковье, теперь могут без проблем оформить бесплатную парковку на «Доброделе». Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

С этой льготой можно бесплатно парковаться на стоянках в 11 городах: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

Чтобы подать заявку, нужно зайти в «Добродел», выбрать раздел «Услуги», затем «Все услуги», перейти в «Личные документы» и нажать на «Внесение сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок».

Напомним, льгота действует два года для многодетных семей и один год — для приемных. По истечении срока заявку можно подать заново.