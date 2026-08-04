Мингосуправления Подмосковья напомнило о комплексной услуге для школьников

Родители школьников в Подмосковье могут оформить меры поддержки и записать детей в кружки через региональный портал государственных услуг. Комплексная услуга дает возможность подать заявление сразу на несколько выплат.

Как рассказали в пресс-службе Мингосуправления, комплексная услуга «Скоро в школу» позволяет подать заявление на выплату для приобретения школьной формы многодетным семьям, компенсацию на питание и одежду для детей-инвалидов, а также получить подарочный набор с письменными принадлежностями для первоклассников из малообеспеченных семей. Заявление можно оформить сразу на всех детей одновременно.

Сервис «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» дает возможность выпустить новую карту, подтвердить льготу или привязать карту «Мир» к льготному тарифу. Еще одна комплексная услуга — «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» — позволяет по одному заявлению зачислить ребенка сразу в несколько учреждений культуры, спорта и дополнительного образования. Договор на обучение подписывается онлайн в личном кабинете на портале.

В ведомстве добавили, что искусственный интеллект продолжит контролировать качество питания в школьных столовых: нейросеть будет следить за соответствием блюд утвержденному меню. Цифровые сервисы призваны упростить подготовку к учебному году и сэкономить время родителей.