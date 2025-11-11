Мингосуправления Подмосковья напомнило о комплексной госуслуге для бойцов СВО

Участники СВО, ветераны боевых действий и военной службы, а также их семьи могут воспользоваться комплексной услугой на региональном портале Подмосковья. По одному заявлению можно оформить сразу льгот.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в рамках одного заявления можно оформить социальную карту, компенсацию за оплату ЖКУ, денежные выплаты и другие меры поддержки.

«Благодаря комплексной услуге больше не надо оформлять отдельные заявки на льготы — достаточно лишь заполнить одно заявление, по которому можно получить сразу до 17 услуг. Например, получить карту жителя Подмосковья, оформить компенсацию за ОСАГО или зачислить ребенка в детский сад», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Для удобства жителей в госуслугу внедрили умный сервис, который самостоятельно проверяет право заявителя на получение поддержки. Он также автоматически заполняет сведения о детях из личного кабинета портала.

Комплексная услуга доступна в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Ее предоставляют бесплатно в течение 16 рабочих дней.