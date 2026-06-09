Мингосуправления Подмосковья напомнило о компенсации за ЖКУ для льготников
Льготники Подмосковья могут получить компенсацию за оплату ЖКУ. За неделю на региональном портале поддержку оформили более 2,8 тысячи раз. А всего с начала года поступило 63 тысячи онланй-заявлений.
Как рассказали в областном Мингосуправления, услуг доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Коммунальные услуги» — «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг». Оформить компенсацию могут льготники, зарегистрированные в Подмосковье.
Для оформления услуги нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, которые подтверждают оплату.
Результат поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.
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