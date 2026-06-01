Мингосуправления Подмосковья напомнило льготникам о компенсации за телефон

Подмосковные льготники могут получить компенсацию за домашний телефон. Оформить поддержку можно через «Госуслуги». С начала этого года онлайн-заявки подали более 2,5 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, компенсацию за стационарный телефон могут получить ветераны труда или военной службы пенсионного и предпенсионного возраста, а также жители без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Для получения поддержки нужно иметь регистрацию в Подмосковье, а также договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить форму.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Другое». Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.