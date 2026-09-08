Мингосуправления Подмосковья: компенсация оплаты ЖКУ доступна через «Добродел»

Жители Подмосковья, имеющие право на государственную поддержку, могут дистанционно оформить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги через мобильное приложение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки необходимо зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Поддержка» и пункт «Льготы и выплаты», после чего открыть форму компенсации по оплате ЖКХ.

Пользователю потребуется указать цель обращения, свой льготный статус, заполнить анкету и прикрепить электронные копии документов. Решение поступит в личный кабинет не позднее чем через пять рабочих дней.

Воспользоваться сервисом вправе многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, сельские педагоги и другие категории граждан с регистрацией в регионе. Денежные средства перечисляют ежемесячно на банковский счет или выдаются через почтовые отделения.

Приложение «Добродел» служит единым цифровым окном для доступа к государственным сервисам; авторизация проходит через учетную запись ЕСИА. Скачать его можно по ссылке.