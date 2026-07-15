Мингосуправления напомнило об онлайн-услуге для тренеров

На региональном портале Подмосковья доступна услуга по присвоению квалификационных категорий тренерам и иным специалистам в области физической культуры и спорта. По данным пресс‑службы областного Мингосуправления, услугой уже воспользовались порядка 1,5 тысячи раз.

Воспользоваться сервисом могут сотрудники спортивных школ и организаций по спортивной подготовке, работающих в Московской области. Для подачи заявления в электронном виде нужно приложить сканы паспорта, диплома об образовании и трудовой книжки, копии документов, подтверждающих профессиональные достижения.

Рассмотрение документов проводит комиссия подмосковного Минспорта. При этом у специалиста есть возможность посетить заседание: такое желание нужно указать при заполнении электронной формы.

В услуге работает умный инструмент, который автоматически проверяет, не подавалось ли ранее заявление на ту же должность. Это позволяет избежать дублирования заявок и экономит время: если по предыдущему обращению решение еще не принято, повторно отправлять документы не потребуется.

Услуга размещена на региональном портале в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг».