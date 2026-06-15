Мингосуправления Подмосковья рассказало, как защитить личные данные в соцсетях

В пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что публикация личной информации в социальных сетях может привлечь внимание злоумышленников. Эксперты поделились рекомендациями, как избежать распространенных ошибок и не стать «открытой книгой» для мошенников.

Одной из их тактик является использование информации из постов для создания убедительной легенды. Например, публикация фотографии с новым автомобилем может стать поводом для мошенников написать вашим друзьям с сообщением о «попадании в аварию» и просьбой срочно перевести деньги.

Чтобы не стать жертвой, следуйте простым правилам. Проверьте настройки конфиденциальности: кто видит ваши фото, истории, посты? Лучше сделать профиль закрытым для незнакомых людей. Не публикуйте сканы документов, билеты и чеки — на них могут быть персональные данные, номера карт или маршруты. Регулярно обновляйте пароли и включайте двухфакторную аутентификацию — это усложнит взлом аккаунта. Если получаете подозрительные просьбы в мессенджерах, лучше позвонить человеку и уточнить, действительно ли ему нужна помощь.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.