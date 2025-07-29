Минерализованные полосы обустроили в 10 из 19 лесничеств Подмосковья с января

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространения возгорания на большие площади, не дают огню перейти на лесной фонд с полей или земель иных категорий», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин.

Как сообщают в ведомстве, в этом году создали свыше 1600 километров минполос, что составляет 84% от годового плана. В 10 из 19 филиалов «Мособллеса» работы завершили полностью, в том числе на территориях Бородинского, Волоколамского, Дмитровского, Луховицкого и других лесничеств.

Минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра прокладываются трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог и границ лесных культур.

Напомним, противопожарные мероприятия в лесах проводят с весны и до появления устойчивого снежного покрова. Собственники земельных участков около насаждений должны выполнять их сами, иначе владельцам грозят административные наказания.