Минэнерго Подмосковья внедрило цифровые технологии в сферу теплоснабжения

В Подмосковье активно внедряют цифровые технологии в сферу энергетики. Как сообщили в Министерстве энергетики, главные изменения 2024–2025 годов касаются теплоснабжения.

По данным ведомства, более 2,2 тысячи котельных уже оборудовали умными датчиками давления и температуры. Это позволило сократить время реагирования на аварии на 35%. В ближайшее время такие системы установят еще на 1,3 тысячи центральных тепловых пунктах.

Помимо этого, на объектах модернизации ведется видеонаблюдение: камеры фиксируют ход работ и помогают следить за безопасностью.

В регионе также реализуют пилот федерального проекта «Цифровая котельная». В пяти округах переводят всю документацию по теплоснабжению в электронный формат — такого опыта пока нет ни в одном другом регионе страны. В перспективе планируют создать цифровую модель теплосетей — она поможет заранее выявлять и предотвращать аварии.

Цифровизация коснулась и системы электроснабжения. Так, система «Модус» позволяет диспетчерам удаленно управлять оборудованием и следить за его состоянием. Это существенно повышает надежность и снижает время устранения неполадок.