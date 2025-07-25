Минэнерго Подмосковья напомнило способы снижения расхода электричества в жару

С наступлением жаркого периода в Московском регионе традиционно возрастает потребление электричества, что связано с активной работой кондиционеров и вентиляторов. В связи с этим Министерство энергетики региона рекомендует жителям придерживаться простых правил, которые помогут не только снизить нагрузку на сети, но и уменьшить расходы на коммунальные услуги.

Специалисты советуют в первую очередь заменить традиционные лампы накаливания на светодиодные, которые потребляют на 80% меньше электроэнергии и не нагревают воздух в помещении. Важно также выключать свет при выходе из комнаты и по возможности установить датчики движения или таймеры.

Особое внимание рекомендуется уделять рациональному использованию мощных электроприборов — утюгов, духовых шкафов и другой техники, которые рекомендуется включать по очереди, чтобы избежать перегрузки сети и излишнего нагрева воздуха.

Для создания комфортного микроклимата предлагается использовать увлажнители воздуха или простые пульверизаторы с водой.

Отдельные рекомендации касаются правильной эксплуатации холодильников: важно следить за герметичностью дверцы, своевременно размораживать его, очищать заднюю решетку от пыли и не размещать прибор рядом с источниками тепла.