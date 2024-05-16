Минэнерго Подмосковья напомнило правила проведения земляных работ | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:11 Минэнерго Подмосковья напомнило правила проведения земляных работ Мособлгаз

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Все земляные работы на территории Подмосковья необходимо согласовывать с газовой службы. Данные меры позволят избежать опасных последствий. Только с начала года специалисты «Мособлгаза» ликвидировали более 100 аварийных ситуаций из-за несанкционированных земляных работ.

Суммарно из-за повреждений временно прекращалось газоснабжение 1,4 тысячи квартир и более двух тысяч частных домовладений. Особое внимание стоит уделять земляным работам в непосредственной близости от газопровода или над ним. Их необходимо проводить только вручную, применять ударные и землеройные механизмы категорически запрещено.

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Напомним, что подать заявку на «Выдачу разрешений на производство земляных работ в охранных зонах» можно через Личный кабинет клиента «Мособлгаза».

За невыполнение указанных требований предусмотрена административная ответственность и штрафы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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