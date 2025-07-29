Минэнерго Подмосковья напомнило об ответственности за повреждение электросетей

В последнее время участились случаи противоправной деятельности, связанной с попытками нанесения ущерба объектам энергетической инфраструктуры. Жителей и гостей Подмосковья призывают помнить, что такие действия опасны и могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Министерство энергетики Московской области отметило, что линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и прочее оборудование, обеспечивающее передачу энергии, — это зона экстремального риска. Напряжение в десятки тысяч вольт смертельно опасно при малейшем контакте или чрезмерном приближении.

Поражение электрическим током в большинстве случаев приводит к летальному исходу или тяжелейшим необратимым травмам. Повреждение оборудования способно оставить без электроснабжения целые районы, включая жилые дома, больницы, школы и промышленные предприятия.

Кроме того, аварии на энергообъектах нередко провоцируют масштабные пожары и загрязнение окружающей среды.

Несанкционированное проникновение на охраняемые территории и любые противоправные действия в отношении оборудования преследуются по закону в соответствии с Уголовным кодексом.

При обнаружении подозрительной активности вблизи энергетических объектов необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы или по единому номеру экстренных служб 112.