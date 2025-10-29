Минэнергетики провело стажировку для участников проекта «Герои Подмосковья»

Стажировку прошли участники СВО Вячеслав Артемов и Юрий Калинаускас. Они изучили законы, которые регламентируют полномочия Минэнергетики Подмосковья в сфере топливно-энергетического комплекса. Они также ознакомились с работой подведомственных министерству учреждений — «АРКИ», «МОС АВС» и других.

В рамках стажировки о работе ЖКХ-центра рассказали участнику программы Вячеславу Артемову. Он изучил подход к организации мониторинга нештатных ситуаций и их устранению. Так, специалисты центра круглосуточно следят за ситуацией на объектах ЖКХ в регионе: от котельных до сетей водоснабжения. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения в показателях и не допустить аварии.

В центре работают сотрудники всех профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций Подмосковья. Туда стекаются все данные о работе системы, в том числе обращения жителей.