Минэнергетики предупредило о возможных отключениях электричества в Истре 21 августа

Министерство энергетики Московской области предупредило о возможных отключениях электричества в Истре 21 августа. Это вызвано плановыми работами «Мособлэнерго».

На время работ электричество могут отключить в деревне Дедешино на Цветочной улице. По вопросам отключений и качества электроснабжения жители региона могут обратиться, позвонив на «горячую линию» «Мособлэнерго»: 8(495) 99-500-99.

Информация об аварийных отключениях находится на сайте.

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