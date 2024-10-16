Минэнергетики предупредило о плановом отключении электричества в Кашире 17 октября

Компания «Мособлэнерго» предупреждает о плановых отключениях электроэнергии для проведения технических работ. Временные ограничения направлены на улучшение надежности электроснабжения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, 17 октября с 09:00 до 16:00 отключения электричества возможны на улицах Карла Маркса и Облог. С 09:00 до 17:00 свет может пропасть на улицах Мира и 8 Марта, а также в Чистом переулке. По всем вопросам жители округа могут обращаться по телефону: 8 (495) 995-00-99.

Напомним, с информацией об аварийных отключениях можно ознакомиться на сайте компании.

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