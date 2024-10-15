Минэнергетики Подмосковья сообщило о плановом отключении электричества в Пушкино

Компания «Мособлэнерго» проведет плановые отключениях электроэнергии для выполнения технических работ на энергообъектах, обслуживаемых компанией. В Минэнергетики региона сообщили, что это необходимо для повышения надежности электроснабжения.

Отключение электричества запланировано на 16 октября 2024 года с 10:00 до 16:00 в микрорайоне Клязьма, а также на Пушкинской и Никитинской улицах. Также электричество временно не будет поступать в некоторые дома районного поселка Правдинский.

Все интересующие вопросы жители округа могут задать по горячей линии АО «Мособлэнерго» по телефону 8(495) 995-00-99. Напомним, информация об аварийных отключениях доступна по ссылке.

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