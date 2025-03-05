Минэнергетики Подмосковья рассказало об импортозамещении в топливной промышленности

В Подмосковье активно развивают импортозамещение в сфере топливно-энергетического комплекса. Это помогает снизить зависимость от зарубежных технологий и оборудования, а также поддерживает отечественное производство. В Министерстве энергетики Московской области рассказали, как реализуют данную стратегию.

За последние годы в регионе стали использовать больше российской продукции для электросетей, газоснабжения и теплоснабжения. Например, компания «Россети Московский регион» в 2024 году закупила всего 6,16% импортного оборудования при допустимых 10%. Большинство компонентов для распределительных сетей теперь производят в России — в Подольске, Чкаловске, Туле и других городах. Вместо французских ячеек Schneider Electric используются отечественные аналоги. Также ведется переход на российское ПО.

В газовой сфере «Мособлгаз» полностью отказался от иностранных комплектующих при строительстве газораспределительных сетей. Трубы и оборудование теперь поставляют только российские заводы. Для автоматизации процессов компания разработала систему на базе 1С, а под брендом Moguchi выпускает собственное газовое оборудование.

«Мы видим, что импортозамещение в топливно-энергетическом комплексе — это не только необходимость, но и возможность для развития региона. Это позволяет нам быть уверенными в стабильности предоставления ресурсов потребителям — отопления, электричества, газа — и укрепляет суверенитет государства», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Импортозамещение затронуло и теплоэнергетику. Так, в Можайском округе еще в 2017 году начали модернизацию котельных с установкой отечественного оборудования. Сейчас на 60 объектах работают котлы, теплообменники и газовые горелки, произведенные в России.