Минэнергетики Подмосковья рассказало о проекте цифровизации теплоснабжения

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов выступил с докладом на Форуме управления городским хозяйством в региональном Доме правительства. В мероприятии участвовали представители подмосковных ведомств, ресурсоснабжающих компаний, управляющих организаций и администраций округов. Главной темой выступления Воропанова стала цифровизация теплоснабжения в регионе.

«Цифровизация плотно вошла в нашу повседневную жизнь. Многие бытовые процессы уже стали простыми и понятными благодаря современным технологиям. В коммунальной сфере, и, в частности в энергетике, тоже внедряются новые подходы», — отметил Воропанов.

По его словам, вместо старых труб сейчас устанавливают современные сети и внедряют технологии, которые надежно и эффективно работают на благо людей. За основу цифровой трансформации взяли известные всем принципы ЦУР региона.

В 2024 году Московская область стала единственным пилотным регионом России, где реализуют федеральный проект «Цифровая котельная». В его рамках документы в сфере теплоснабжения переводят в электронный вид. Эксперимент проходит на 331 котельной в Балашихе, Мытищах, Подольске, Можайском и Одинцовском округах. С декабря 2024 года сотрудники этих котельных ведут эксплуатационные журналы и техническую документацию в цифровом формате.

«Проект „Цифровая котельная“ имеет стратегическое значение для нашего региона. Мы не просто внедряем современные технологии, но и создаем систему, которая позволит обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение для каждого жителя Подмосковья. Уверен, что успешная реализация федерального эксперимента станет примером для других регионов», — добавил министр.

Также в Подмосковье идет процесс диспетчеризации котельных. С прошлого года на объекты устанавливают «умные» датчики, которые контролируют температуру и давление. В случае отклонений система позволяет быстро реагировать. Воропанов отметил, что такие датчики уже работают более чем на 2,2 тысячи котельных. Это позволило сократить время реагирования на нештатные ситуации на 34%, а число жалоб от жителей уменьшилось на 32%.