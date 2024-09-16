Минэнергетики Подмосковья проверило котельную на Красной улице в Солнечногорске

Подготовка к отопительному сезону продолжается в Подмосковье. Специалисты посетили котельную на Красной улице в Солнечногорске и дали замечания по работе оборудования. Все нарушения устранят до начала сезона.

Как рассказали в подмосковном Минэнергетики, представители ведомства посетили котельную ГЭМЗ на Красной улице в Солнечногорске. Она обеспечивает теплом свыше девяти тысяч жителей в 52 многоквартирных домах, а также четыре социальных объекта. В ходе мониторинга специалисты дали замечания по подготовке объекта к холодному сезону. Так, там устранят несколько замечаний по работе оборудования.

Кроме того, сотрудники министерства проверили замену трубопровода теплоснабжения от котельной. Работы там планируют завершить до конца года.

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