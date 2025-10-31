Минэнергетики Подмосковья провело первый «День дублера» для студентов

Профориентационная программа «День дублера» прошла в подмосковном Минэнергетики. Студенты колледжей и вузов попробовали себя в роли главы ведомства, его заместителей, начальников управлений и руководителей профильных организаций.

В проекте приняли участие 35 студентов, которые обучаются по направлениям тепло- и электроэнергетики, прикладной информатики, цифровых систем.

Программа поможет будущим специалистам узнать о том, как устроена отрасль изнутри, и как министерство взаимодействует с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Студенты работали в подразделениях ведомства, а также в Мособлэнерго», «Мособлгазе», «АРКИ» и других организациях. Они участвовали в ВКС, разбирали реальные кейсы и работали над мини-проектами. Кроме того, представители министерства выезжали на объекты совместно со своими дублерами. Так, глава ведомства Сергей Воропанов вместе с ребятами осмотрел работу котельной, теплового пункта и диспетчерской политехнического университета.

«Проект помогает вовлеченным, думающим ребятам почувствовать энергетику изнутри и увидеть себя в будущем отрасли. Все участники проекта включены в кадровый резерв Минэнерго Московской области — это возможность для них продолжить путь в энергетике и стать частью команды, которая отвечает за развитие отрасли региона», — сказал Сергей Воропанов.

По итогам программы студенты представили свои предложения и получили обратную связь. Многие из них выразили готовность пройти стажировку в министерстве.