Минэнергетики Подмосковья назвало плюсы цифровизации в сфере теплоснабжения

Московская область продолжает участвовать в пилотном проекте по цифровизации теплоснабжения, который реализуют совместно с федеральным правительством. Эксперимент начался в прошлом году и направлен на перевод всей документации по теплоснабжению из бумажного формата в электронный.

«Мы видим значительный потенциал в этом проекте, который является важным шагом в формировании нового цифрового Подмосковья — надежного, технологичного и комфортного для жителей. В случае успешной реализации проекта „Цифровая котельная“ мы будем рады поделиться накопленным опытом с коллегами из других субъектов Российской Федерации, ведь цифровизация теплоснабжения — это не просто современный тренд, а необходимость, позволяющая повысить эффективность работы всей отрасли», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В проекте «Цифровая котельная» участвуют пять городов: Балашиха, Можайск, Мытищи, Одинцово и Подольск. В них цифровизация затронула 331 котельную. Также уже успешно завершили первые два этапа: котельные подключили к диспетчерским системам и перевели журналы обслуживания в электронный вид.

Сейчас более 2,2 тысячи котельных оснащены датчиками, которые в реальном времени следят за температурой и давлением. Это позволило сократить время на устранение аварий почти на 35%. Электронные журналы также упростили работу персонала и сэкономили их время.

Сейчас идет третий этап проекта — проверка готовности теплоснабжающих организаций и муниципалитетов к зиме. С 31 марта 2025 года система работает в промышленном режиме. В нее загружают информацию о техническом состоянии зданий, котельного оборудования и тепловых сетей. Полностью завершить этот этап и сформировать все необходимые документы планируется до 15 ноября 2025 года.